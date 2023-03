Öffentlichkeitsfahnung

Details anzeigen Fink Fink

Die Polizei Pasewalk sucht aktuell nach dem 21-jährigen Benjamin FINK aus Pampow. Im Moment geht die Polizei davon aus, dass für den Gesuchten eine Gefahr für Leib und Leben besteht, da er unbekannten Aufenthalts ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Letztmalig wurde er am 17.03.2023 gegen 19:30 Uhr in Pampow gesehen.

Die bisher durchgeführten intensiven Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des 21-Jährigen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß,

kräftige Statur,

Glatze,

trägt eine dunkle Jogginghose und ein blaues T-Shirt mit unbekannter Aufschrift

Die Polizei bitte bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Medien werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung in ihrem Programm mit aufzunehmen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Fink machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk (Tel. 03973 220 224) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst