Die Polizei in Greifswald sucht aktuell nach dem 81-jährigen Wilhelm Kampmeier aus Greifswald. Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass für den Gesuchten eine Gefahr für Leib und Leben besteht, da er unbekannten Aufenthalts ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Letztmalig wurde er am 17.03.2023, als er seine Wohnanschrift in der Kleinen Hafenstraße verließ. Die bisherigen intensiven Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 81-Jährigen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 180 cm groß,

- normale bis füllige Statur,

- westeuropäischer Phänotyp,

- mittellange, weiße Haare mit weißem Vollbart

- eingefallenes Gesicht, auffallende Tränensäcke

- trägt eine Brille, ein Hörgerät sowie einen Blasenkatheter.

Der Gesuchte ist vermutlich mit einem schwarzen Citroen Jump unterwegs, mit dem amtlichen Kennzeichen DM-HL500. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Medien werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung in ihrem Programm mit aufzunehmen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn Kampmeier machen kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Greifswald (Tel. 03834/540224) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst