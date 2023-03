POL-HRO: Brand mit hohem Sachschaden im Gewerbegebiet in Wismar / Mehrere Auslieferungsfahrzeuge der Post beschädigt / Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wismar (ots) -



In den späten Abendstunden des 17.03.2023 ist es in Wismar im

Gewerbegebiet "An der Westtangente" zu einem Brand mehrerer Postautos

sowie einer Lagerhalle der Deutschen Post AG gekommen.



Nach bisherigen Ermittlungen entzündete sich aus bislang unbekannter

Ursache ein gelbes Zustellerfahrzeug mit Elektroantrieb. Das Feuer

breitete sich auf andere Fahrzeuge sowie auf das Vordach des

Verteilzentrum aus.



Personen wurden nicht verletzt, so dass bislang nach ersten

Schätzungen von einem materiellen Schaden in Höhe von 750.000EUR

ausgegangen wird.



Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.



Zeugen, welche weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei der Polizei Wismar telefonisch unter 03841/2030 zu melden.



Aufgrund des Brandschadens kann es in den nächsten Tagen zu

Beeinträchtigungen bei der Postzustellung kommen. Paket- und

Briefsendungen wurden jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen.





Kriminalhauptkommissar Erik Heiden

Wachgruppenleiter

Kriminaldauerdienst Wismar



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell