POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der B 110 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Demmin (ots) -



Am 17.03.2023 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 110 zwischen

Dargun und Demmin ein Verkehrsunfall.

Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang folgender Maßen dar.

Ein 85-jähriger deutscher Fahrer eines PKW BMW befuhr die B 110 aus

Richtung Dargun kommend in Richtung Demmin. Offensichtlich aus

Unaufmerksamkeit kam der 85-Jährige mit dem PKW nach links von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke und einem dahinter

befindlichen Straßenbaum. Der 85-jährige wurde zur medizinischen

Untersuchung ins Krankenhaus Demmin gebracht. Er wurde zur

Beobachtung zunächst für eine Nacht stationär aufgenommen. Am PKW

entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

ca. 6500,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell