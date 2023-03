POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung auf der Landesstraße 262 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 17.03.2023 gegen 15:50 Uhr kam es auf der L262 kurz vor der

Ortschaft Kröslin, aus Richtung Groß Ernsthof kommend, zu einem

Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 55-jähriger, deutscher

Transporterfahrer kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn

ab. In der weiteren Folge kippte des Transporter auf die linke

Fahrzeugseite. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt. Eine bei ihm

durchgeführte Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 0,81 Promille.

Bei Ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und sein

Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell