POL-NB: Erstmeldung zum Polizeieinsatz in Jarmen

In den heutigen Abendstunden, gegen 17:50 Uhr, kam in Jarmen zu einem Polizeieinsatz bei dem ein Polizeibeamter mit einem Messer angegriffen und schwerverletzt wurde. Daraufhin kam es zur Schussabgabe aus der Dienstwaffe, um den 32-jährigen deutschen Tatverdächtigen angriffsunfähig zu machen. Infolge dessen verstarb der Angreifer an seinen Verletzungen.



Der schwerverletzte Polizeibeamte wird gegenwärtig in einem Krankenhaus behandelt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen übernommen.



