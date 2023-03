POL-SN: Schweriner Polizei zieht Autofahrer mit 1,99 Promille aus dem Verkehr

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei hat am gestrigen Abend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.



Der 45-jährige Mann befuhr mit seinem Wagen gegen 23.20 Uhr die Hamburger Allee im Stadtteil Neu Zippendorf und wurde von den Beamten zunächst im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Litauer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,99 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Des Weiteren behielt die Polizei den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel des Mannes ein.



Strafanzeige wurde erstattet. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Kriminalkommissariat Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell