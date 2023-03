POL-LWL: Polizei stellt Fahrzeugschlüssel von überladenen Kleintransporter sicher

Parchim / Stolpe (ots) -



Weil ein 43-Jähriger mit seinem überladenen Kleintransporter am frühen Freitagmorgen auf der BAB 24 nach einer polizeilichen Kontrolle gegen die Untersagung der Weiterfahrt verstieß, hat die Polizei letztlich die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der mit Tee beladene Kleintransporter war den Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe zunächst bei Parchim aufgefallen, worauf das Fahrzeug gewogen und eine deutliche Überladung von knapp 1.300 Kilogramm festgestellt wurde. Gegen den polnischen Fahrer hat die Polizei daraufhin eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro erhoben und in diesem Zusammenhang auch dem Fahrer die Weiterfahrt mit dem überladenen Fahrzeug untersagt. Daran hat sich der 43-jährige Fahrer jedoch nicht gehalten. Er wurde etwa 30 Minuten später zwischen Wöbbelin und Hagenow abermals mit dem überladenen Kleintransporter von der Polizei festgestellt und aus dem Verkehr gezogen. Gegen den Mann ist daraufhin ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Auch sein Spediteur muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Fahrzeugschlüssel werden dem Fahrer natürlich wieder ausgehändigt, sofern die Überladung beseitigt und die Fracht bis auf das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges reduziert wurde.



