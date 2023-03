POL-ANK: 64-jährige Beifahrerin verfängt sich beim Aussteigen und wird mitgerissen

Usedom (ots) -



Heute Vormittag (17. März 2023, 09:30 Uhr) kam es bei Korswandt zu einem unglücklichen Unfall, bei dem eine 64-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war sie Beifahrerin eines VW. Als sie schließlich in Ulrichshorst ausstieg, bemerkte sie nicht, dass sich der Mantel in der Beifahrertür eingeklemmt hatte. Auch die 69-jährige Fahrerin nahm dies nicht wahr und fuhr schließlich los. Die 64-Jährige wurde daraufhin einige Meter mitgezerrt und dabei schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus nach Anklam gebracht.



