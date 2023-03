POL-HWI: Bewerbungstag der Polizei in Wismar

Wismar (ots) -



Am 25. März 2023 ab 08:30 Uhr findet erstmals ein dezentraler Bewerbungstag der Landespolizei M-V im Wismarer Rathaus statt. Wer Lust auf einen spannenden und verantwortungsvollen Beruf, einen sicheren Arbeitsplatz und einen guten Verdienst hat, kann am 25. März erste Einblicke in das Auswahlverfahren für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei erhalten.



Der Bewerbungstag startet für alle Interessierten um 08:30 Uhr mit der Anmeldung am Empfang. Um 09:00 Uhr findet die Begrüßung im Bürgerschaftssaal des Wismarer Rathauses statt. Bewerbungsfähige Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich umfangreich über die Ausbildung oder das Studium bei der Landespolizei M-V zu informieren.



Außerdem können sie sich direkt vor Ort bewerben und den ersten Schritt des Auswahlverfahrens mit dem Schreiben eines Diktates bestreiten. Es besteht die Chance, Fragen zum Auswahlverfahren zu stellen und Übungsaufgaben auch zum kognitiven Leistungstest zu absolvieren. Anschließend erfolgt eine Auswertung, Beratung sowie ein Abschlussgespräch mit jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer.



Am Bewerbungstag besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Bewerbungsunterlagen checken zu lassen. Welche das sind und alle weiteren Voraussetzungen für eine Bewerbung bei der Polizei finden sich auf der Internetseite der Fachhochschule Güstrow unter http://www.fh-guestrow.de/ausbildung/polizei. Die Bewerbungsunterlagen müssen nicht vollständig zum Bewerbertag mitgebracht, sondern können auch nachgereicht werden.



Zur besseren Planung und Vorbereitung ist eine frühzeitige Anmeldung per E-Mail unter bewerbungstag@fh-guestrow.de oder telefonisch unter 0385 588 70-444 notwendig.



