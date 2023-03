POL-GÜ: Polizeistation Neubukow durch Unbekannte mit Steinen beworfen

Neubukow (ots) -



Am Morgen des 17.03.2023 meldete eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Neubukow, dass die Tür des Haupteingangsbereich der Polizeistation in Neubukow vermutlich durch Steinbewurf beschädigt worden ist.



Vor Ort konnten die Beamten der Polizei Bad Doberan feststellen, dass augenscheinlich zwei Steine durch die teilverglaste Haupteingangstür geworfen worden sind. Eine hinter der ersten Tür befindliche, zweite Tür wurde ebenso beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

Nach Auswertung der Spurenlage kann derzeit ausgeschlossen werden, dass der oder die unbekannten Täter das Gebäude betreten haben. Erste Befragungen im direkten, räumlichen Umfeld ergaben bislang keine weiteren Erkenntnisse zum Tatgeschehen.



Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Zusätzlich bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat in der betreffenden Zeit vom 16.03.2023 17.00 Uhr bis 17.03.2023 7:30 Uhr Personen beobachtet, die sich in der Nähe des Tatortes (Am Markt 1, 18233 Neubukow) aufgehalten haben oder kann andere sachdienliche Informationen zum Sachverhalt geben? Jeder einzelne Hinweis in diesem Zusammenhang ist wichtig und kann zur Aufklärung beitragen!



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Bad Doberan unter 038203 56224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell