POL-HWI: Wismarer Kriminalpolizei stellt Brandstifter auf frischer Tat

Bereits Anfang März haben Ermittler des Kriminalkommissariats Wismar einen Tatverdächtigen beim Anzünden eines Papiercontainers gestellt.



In den späten Abendstunden des 05. März hielten sich die Ermittler im Bereich des Wismarer Turnplatzes auf, da es an dieser Stelle seit November ´22 vermehrt zu Bränden der dortigen Container gekommen ist.



Kurz vor Mitternacht konnten die Beamten den späteren Tatverdächtigen beim Inbrandsetzen eines Papiercontainers beobachten. Der Mann flüchtete, als er die Beamten bemerkte, konnte jedoch unweit des Brandortes gestellt.



Gegen den 44-jährigen Mann aus Wismar, der der Polizei nicht unbekannt ist, wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in sechs weiteren Fällen ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell