POL-HRO: Verkehrsunfall in Lütten Klein mit drei verletzten Personen

Gegen 18:40 Uhr kam es am gestrigen Donnerstag in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.



Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der St.-Petersburger Straße / Helsinkier Straße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 34-jähriger Rostocker das Rotlicht der für ihn geltenden Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem im Einmündungsbereich befindlichen Pkw Nissan.

Die beiden 58- und 80-jährigen Fahrzeuginsassen des Pkw Nissan wurden leicht verletzt. Der 34-jährige Audifahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell