POL-LWL: Einbruch in Sportverein - Rasentraktoren gestohlen

Bei einem Einbruch in den Geräteschuppen des Sportvereins in Polz bei Dömitz haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen zwei Rasentraktoren und vier mit Dieselkraftstoff gefüllte Kanister gestohlen. Der dabei entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 7.000 Euro belaufen. Durch eine gewaltsam geöffnete Tür verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang zu dem am Sportplatz des Ortes gelegenen Gebäude. Die Tat ist den Erkenntnissen zufolge zwischen Montag und Donnerstag dieser Woche verübt worden. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib der gestohlenen Rasentraktoren nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



