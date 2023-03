POL-SN: 90-Jährige wird Opfer eines Taschendiebstahls

Schwerin (ots) -



Der Schweriner Polizei wurde gestern erneuter ein Taschendiebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Seniorin gemeldet. Der Dame wurde gestern Mittag in einem Discounter in Krebsförden die Geldbörse entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob der unbekannte Täter später Geld ab. Der deutschen Seniorin entstand ein Schaden von ca. 1.000EUR. Die Polizei hat diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet und möchte erneut für das Thema sensibilisieren.



