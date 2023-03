POL-LWL: Fahrer von Kleinkraftrad bei Auffahrunfall leicht verletzt

Boizenburg (ots) -



Bei einem Auffahrunfall in Boizenburg ist am Donnerstagabend der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Kleinkraftrad in Hamburger Straße auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren, dessen Fahrer verkehrsbedingt gebremst hatte. Dabei erlitt der 17-Fahrer des motorisierten Zweirades eine leichte Gesichtsverletzung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde.



