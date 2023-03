POL-SN: 30-Jähriger nach körperlichem Angriff verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Tag wurde in Schwerin ein 30-jähriger Litauer bei einem körperlichen Angriff verletzt. Zugetragen hat sich der Fall gegen 14.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Hamburger Allee im Stadtteil Mueßer Holz:



Der Geschädigte wurde darauf aufmerksam, dass die Insassen eines parkenden Wagens beim Einsteigen mutmaßlich Schäden an seinem angrenzend abgestellten Fahrzeug verursacht hatten und stellte sie daraufhin zur Rede.



Die Angesprochenen nahmen dies zum Anlass, den Geschädigten körperlich anzugreifen und verletzten ihn dadurch im Gesicht. Die rasch eingetroffenen Polizeibeamten nahmen die drei mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest.

Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um tunesische Staatsangehörige im Alter von 23, 29 und 36 Jahren.

Strafanzeige wurde erstattet; die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



