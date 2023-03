POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Der Flüchtige stürzte durch ein Garagendach

17091 Mölln (ots) -



Am heutigen 17.03.2023 gegen 01:15 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft 17091 Klein Helle gekommen, bei welchem die Unfallbeteiligten geflüchtet sind. Einer der Unfallbeteiligten hat sich bei der Flucht schwerverletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang namentlich nicht bekannte Fahrzeugführer mit einem polnischen Fahrzeug die Ortschaft Klein Helle in Richtung Mölln. Auf Höhe des Friedhofes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er zunächst gegen die Bordsteinkante und anschließend gegen die Friedhofsmauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Friedhofsmauer wurde dabei auf einer Länge von 15m beschädigt. Das Fahrzeug kam dann quer auf der Fahrbahn mit Totalschaden zum Stehen.



Ein Zeuge hat das verunfallte Fahrzeug auf der Straße gesehen und anschließend die Polizei informiert. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchteten augenscheinlich zwei Personen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten eine Person im Bereich des Garagenkomplexes wahrnehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Person auf ein Garagendach geklettert und dabei durch das Dach aus einer Höhe von ca. 2,50m gestürzt. Die Beamten konnten die Person mit einer Kopfverletzung in der Garage auffinden. Dabei haben sie bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Die verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er auf Grund der schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation aufgenommen wurde.



Die Freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz und hat auslaufende Betriebsstoffe des verunfallten PKW gebunden. Das verunfallte Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensuche und -sicherung beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.



Die Ermittlungen wegen der Gefährdung im Straßenverkehr und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen. Dabei wird auch die Identität des Fahrzeugführers und der weiteren Fahrzeuginsassen geklärt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell