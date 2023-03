POL-SN: Schweriner Polizisten unterwegs in Kindergärten Teil 2

Details anzeigen Quelle: Polizei Schwerin Quelle: Polizei Schwerin

Schwerin (ots) -



Weit mehr als die Hälfte der Vorschulkinder haben in den letzten Tagen und Wochen den zweiten Teil des Kindergarten-Cop Projektes aktiv miterlebt. Mit den Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Schwerin tauschten sich die Kinder aktiv zum Thema "Gehe nicht mit Fremden mit!" aus. Dass die Polizei nicht nur uniformiert, sondern auch zivil unterwegs ist, davon haben die Kinder beim ersten Termin dieser Projektreihe nur gehört, dieses mal aber selbst gesehen. Anhand der Tipps vom ersten Modul konnten sich die Jungs und Mädchen selber davon überzeugen, dass ein echter Polizist vor ihnen steht. Mithilfe eines Kinderkrimis wurden die Kinder im Umgang mit fremden Personen sensibilisiert. Wer ist fremd, wem kann ich vertrauen? Mit der Vermittlung von einfachen und kindgerechten Verhaltensregeln gingen die Kinder gestärkt aus dem Treffen mit der Polizei. Nun liegt es an den pädagischen Fachkräften und Eltern, die Inhalte weiter zu festigen.

Im nächsten Modul können sich die Kinder dann wieder auf uniformierte Kollegen freuen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin