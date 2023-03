POL-NB: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der B194 im LK MSE

PHR Demmin (ots) -



Am 16.03.2023 gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B194 zwischen den Ortslagen Pentz und Lindenhof. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der allein in seinem Fahrzeug befindliche 50-jährige deutsche Fahrzeugführer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst frontal gegen einen Straßenbaum. Der Mann wurde in seinem PKW BMW eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der Bergung aus dem Unfallfahrzeug und bereits vor Ort begonnener Reanimationsmaßnahmen durch Rettungsdienst und Notarzt verstarb der Geschädigte,der im Landkreis MSE wohnhaft war,im Universitätsklinikum Greifswald. Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 15.000 Euro.Von einem Fremdverschulden wird bisher nicht ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



