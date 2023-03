POL-NB: Verkehrsunfall - Kind verletzt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), PR Malchin

PR Malchin (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 17:30 Uhr in der Ortschaft 17139 Malchin," Am Zachow",zu einem Verkehrsunfall mit Personeneschaden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem PKW Skoda YETI die Rudolf-Fritz-Straße aus Richtung Warener Straße kommend. Ein 11-jähriges Mädchen beabsichtigte mit ihrem Tretroller,auf Höhe des Supermarktes Penny,die Rudolf-Fritz-Straße zu überqueren. Die Fahrerin erkannte das plötzliche Überqueren des Mädchens zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß. Das Mädchen verletzte sich leicht an der linken Hüfte und klagte über Schmerzen. Zur weiteren medizinischen Behandlung erfolgte die Verbringung in das Krankenhaus Demmin. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Alle an dem Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger aus der Region.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



