POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 auf Höhe der Raststätte ´Demminer Land´

Altentreptow (LK MSE) (ots) -



Am 16.03.2023, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der BAB 20 Höhe der

Raststätte "Demminer Land" zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand befuhr ein aus der Region Neubrandenburg stammende

47-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem Transporter Opel Movano

auf der BAB 20 in Richtung Stettin. Kurz hinter der Raststätte

"Demminer Land" kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab,

fuhr über die Schutzplanke und kam dahinter zum Stehen. Dabei wurden

ca. 100m Schutzplanke und der Transporter beschädigt. Ursächlich für

das Abkommen von der Fahrbahn soll ein sog. Sekundenschlaf des

47-jährigen Fahrzeugführers gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Des

Weiteren traten Betriebsstoffe aus. Der Opel Movano war nicht mehr

fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Aufgrund der vorliegenden polizeilichen Erkenntnisse besteht der

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und es wurde ein

Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Zudem

wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Neben den Polizeikräften des AVPR Altentreptow kamen auch Mitarbeiter

der Autobahnmeisterei Glienke zum Einsatz. Diese haben die

Unfallstelle gesichert und anschließend beräumt. Der durch den

Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden wird auf 10.300 Euro

geschätzt.



