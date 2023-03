POL-HRO: Dreister Geldbörsen-Dieb in Tiefkühlraum gestellt

Rostock (ots) -



In einem Discounter im Rostocker Stadtteil Dierkow konnte eine Angestellte am gestrigen Nachmittag einen Einbrecher auf frischer Tat stellen.



Gegen 16:10 Uhr wurde der 43-jährige Deutsche durch eine Mitarbeiterin im Tiefkühlraum des dortigen Marktes gestellt, nachdem dieser zunächst mit einem präparierten Werkzeug eine Zugangstür aufhebelte und sich somit widerrechtlich Zutritt zum Objekt verschaffte.

Neben mehreren tiefgekühlten Lebensmitteln konnten in dem Rucksack des polizeibekannten Täters u.a. vier Geldbörsen festgestellt werden, die fremde Ausweisdokumente beinhalteten.



Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten nicht nur die o.g. Gegenstände, sondern auch Betäubungsmittel auf.

Nach Inaugenscheinnahme der im Rucksack verstauten Geldbörsen wurde festgestellt, dass es sich hierbei um Portemonnaies von Mitarbeitern einer Dierkower Sparkassen-Filiale handelt. Diese erlangte der 43-Jährige gegen 13:15 Uhr, nachdem er auch hier mit einem präparierten Werkzeug eine Nebeneingangstür der Sparkassen-Filiale aufhebelte und diese aus einem Personalraum entwendete.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell