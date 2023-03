POL-SN: Kontaktaufnahme zu Kindern an Schulen - Ergänzungsmeldung

Schwerin (ots) -



Nachdem die Schweriner Polizei heute berichtete, dass es gestern zu einer Kontaktaufnahme eines zunächst unbekannten Mannes zu Kindern in der Paulsstadt kam, hat die Polizei den Vorfall nun aufklären können. Eine strafrechtliche Relevanz hat sich auch nach erneuter Überprüfung des Vorfalls nicht ergeben. Nach Auswertung der Hinweise und den durchgeführten Maßnahmen konnte nun ein 16-jähriger Schweriner mit den Geschehnissen in Verbindung gebracht werden. Die Handlungen des deutschen Jugendlichen basierten ersten Erkenntnissen nach auf keine rechtswidrigen Absichten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell