POL-HST: Erstmeldung: Balkonbrand in Stralsund Grünthal-Viermorgen

Stralsund (ots) -



Am heutigen Donnerstag (16.03.2023) wurde die Polizei gegen 13:00 Uhr über einen Brand in der Lübecker Allee informiert.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen wurde der betroffene Balkon im ersten Obergeschoss und die dazugehörige Wohnung durch starke Rußbildung beschädigt. Ebenfalls wurden mehrere weiteren Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Stralsunder Feuerwehren konnten durch schnelles Eingreifen den Brand löschen und ein Übergreifen verhindern.



Eine 53-jährige deutsche Bewohnerin des Hauses wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation leichtverletzt.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache des Brandes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Ein Sachverständiger zur Ermittlung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft angefordert und kommt somit ebenfalls zum Einsatz. Der Sachschaden wird vorerst auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell