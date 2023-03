POL-SN: Kontaktaufnahme zu Kindern an Schulen

Schwerin (ots) -



In geschlossenen Facebook Gruppen wird seit gestern vor einem Mann in Schwerin gewarnt, der in der Paulsstadt mehrere Kinder, die auf dem Weg von der Schule zum Hort waren, angesprochen hat. Der Sachverhalt wurde der Polizei gestern gemeldet. Die Beamten waren vor Ort und führten umfangreiche Maßnahmen durch. Den aktuellen Erkenntnissen nach kam es zu keinen strafbaren Handlungen. Die Polizeiinspektion Schwerin geht den Hinweisen weiterhin nach.

An dieser Stelle sei gesagt, dass die Kinder sich vorbildlich verhalten haben. Aktuell läuft in vielen Schweriner Kitas das Projekt Kindergarten-Cop. Hierbei lernen bereits die Vorschulkinder den Umgang mit Fremden. Und genau das, was diese Schüler vor Jahren durch unsere Präventionsbeamten im Kindergartenalter vermittelt bekommen haben, haben sie im aktuellen Fall vorbildlich angewandt.



Kindgerechte Tips und Handlungsempfehlungen im Rahmen des Projekts "Kindergarten-Cop":

Gehe und fahre nicht mit Fremden mit!

Nimm keine Geschenke an und lass dir nichts zeigen!

Erzähle deinen Eltern, Erziehern oder Lehrern von dem Passierten!



