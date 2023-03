POL-HST: Erneute Einladung zum Bewerbungstag der Polizei in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am kommenden Samstag (18.03.2023) findet erstmals ein dezentraler Bewerbungstag der Polizei in Stralsund statt.

Wer Lust auf einen spannenden und verantwortungsvollen Beruf, einen guten Verdienst und einen sicheren Arbeitsplatz hat, ist hier vermutlich genau richtig.



Um 08:30 Uhr startet der Bewerbungstag mit der Anmeldung am Empfang der Polizeiinspektion Stralsund und um 09:00 Uhr mit der Begrüßung im Konferenzsaal.



Die Anmeldung ist weiterhin per E-Mail unter bewerbungstag@fh-guestrow.de oder per Anruf unter 0385 588 70-444 möglich und zur besseren Planung auch notwendig.



Die Einstellungsberater der Fachhochschule Güstrow informieren die Teilnehmer umfangreich über die Ausbildung oder das Studium bei der Landespolizei MV. Weiterhin steht auf dem Ablaufplan der Bewerber, das Diktat "scharf" zu schreiben und somit gleich den ersten Schritt des Auswahlverfahrens zu meistern. Weiterhin besteht die Möglichkeit Fragen zum Auswahlverfahren zu stellen und Übungsaufgaben zum kognitiven Leistungstest zu absolvieren. Abschließend folgen eine Auswertung und Beratung.



Außerdem ist es möglich seine eigenen Bewerbungsunterlagen checken zu lassen. Welche das sind und alle weiteren Voraussetzungen für eine Bewerbung bei der Polizei stehen auf der Internetseite der Fachhochschule Güstrow unter:

http://www.fh-guestrow.de/bewerbung/polizei/bewerbungsverfahren.

Die Unterlagen müssen nicht vollständig zum Bewerbertag mitgebracht werden, sondern können auch nachgereicht werden.



Interessierte Bewerber sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen:

Wann: Samstag, 18.März 2023, ab 08:30 Uhr

Wo: Konferenzsaal der Polizeiinspektion, Frankendamm 21, 18439 Stralsund

Parkmöglichkeiten stehen im Frankendamm und Wulflamufer zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell