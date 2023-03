POL-NB: Aus Anruf wegen Knallgeräuschen wird Realisierung eines Haftbefehls

Röbel (ots) -



Am 16.02.2023 gegen 02.00 Uhr teilte ein Bewohner aus 17207 Röbel der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass er aus dem Hausflur seines Mehrfamilienhauses auffällige Knallgeräusche gehört hat. Er bittet um Überprüfung, da er Angst hat, dass jemand einbrechen könnte. Als die Beamten des Polizeireviers Röbel vor Ort ankamen, hatte sich der Sachverhalt nicht bestätigt. Im Hausflur ist augenscheinlich eine angelehnte Europalette umgekippt. Es wurden keine weiteren Personen und keine Schäden festgestellt.



Bei der Überprüfung des 36-jährigen deutschen Anrufers stellten die Beamten fest, dass es einen bestehenden Haftbefehl gegen ihn gibt. Dabei handelte es sich um eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Beleidigung in Höhe von insgesamt 1.200 Euro. Der 36-Jährige konnte die 1.200 Euro bezahlen, so dass der Haftbefehl sich für ihn erledigt hatte.



