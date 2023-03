POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Anklam (LK VG) (ots) -



Am 15.03.2023 um 19:00 Uhr ereignete sich auf der B 109 zwischen Gellendin und Woserow in Fahrtrichtung Pasewalk ein Verkehrsunfall mit Wild. Der Fahrzeugführer eines Transporters blieb mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand stehen und informierte die Polizei. Kurze Zeit später kollidierte ein anderer Transporter mit dem Fahrzeug, welcher zuvor einen Wildunfall hatte.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer des auffahrenden Transporters unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln stand. Er wies einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille auf. Ihm wurde anschließend im Krankenhaus Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Beide Transporter waren nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit abgeschleppt.



