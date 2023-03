POL-NB: Fahrzeugführer mit 2,88 Promille kontrolliert

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen 15.03.2023 gegen 11:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine gefährliche Situation im Straßenverkehr gemeldet. Eine Zeugin teilte mit, dass es zwischen zwei Fahrzeugen fast einen Verkehrsunfall in der Heidenstraße in 17034 Neubrandenburg gegeben hat, welcher nur durch die Vollbremsung des einen Fahrzeugführers verhindert werden konnte. Die Zeugin konnte weiterhin berichten, dass der eine Fahrzeugführer augenscheinlich stark alkoholisiert sein soll.



Die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg sind daraufhin in die Heidenstraße gefahren und haben den 40-jährigen deutschen Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,88 Promille ergeben. Es folgte die Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines des Neubrandenburgers. Er muss sich nun wegen der Gefährdung im Straßenverkehr durch Alkoholeinfluss verantworten.



Da dies bereits die dritte Trunkenheitsfahrt innerhalb eines Jahres für den 40-Jährigen war, haben die Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Fahrten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die Einziehung seines Fahrzeugs beantragt. Diesem Antrag wurde zugestimmt, so dass der 40-Jährige nun kein eigenes Fahrzeug mehr zur Verfügung hat.



