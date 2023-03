POL-HRO: Zeugen gesucht - Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Kellerverschlages in Rostock

Rostock (ots) -



Nach dem Brand eines Kellerverschlages im Rostocker Stadtteil Groß Klein ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Gegen 23:50 Uhr des vergangenen Montags hatte ein Zeuge das Feuer an der Kellertür eines Fahrradverschlages bemerkt und umgehend die Feuerwehr informiert. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen wurde die Tür durch den Brand vollständig zerstört. Schäden an dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Mehrfamilienhaus entstanden nicht, verletzt wurde niemand.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf 1000 Euro geschätzt.

Durch die Polizei wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



Für die Aufklärung des Brandes bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am Montag, 13.03.2023, zwischen 23:30 Uhr und 23:55 Uhr im Bereich des Blockmacherringes 14 Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell