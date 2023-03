POL-ANK: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt gegen Baum und entfernt sich vom Unfallort

Anklam (ots) -



In den heutigen frühen Morgenstunden (15. März 2023, 04:15 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K 107 bei Kruckow. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 36-jährige Fahrer eines Ford die Kreisstraße von Kruckow kommend in Richtung Kartlow. Etwa 100 Meter vor der Ortschaft Kartlow kam der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor er schließlich frontal mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle.



Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Anklam konnten den Mann wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei einem freiwillig durchgeführten Test konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,84 Promille festgestellt werden. Der 36-Jährige hatte die Tat schließlich auch eingeräumt. Er wurde zwecks medizinischer Behandlung und Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt.



