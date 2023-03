POL-HST: Rasenden Schleicher gestellt

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Beamte der besonderen Verkehrsüberwachung Grimmen führten am Dienstagvormittag (14.03.23) Geschwindigkeitsmessungen in einer 30er Zone vor einem Kindergarten in der Ortschaft Neuendorf (Gemeinde Süderholz) durch.



Gegen 09:15 Uhr wurde ein Fahrzeug der Marke Fiat mit 42 km/h eingemessen. Auf dem Foto war zu erkennen, dass das Fahrzeug ein Hinweisschild mit dem Aufdruck 25 auf dem Heck aufgebracht hatte. Entsprechend beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit maximal 25 km/h. Daraus ergab sich der Verdacht, dass am Fahrzeug nachträgliche Manipulationen stattgefunden haben könnten.



Bei der Überprüfung des 73-jährigen deutschen Fahrzeugführers und seines Fahrzeuges bestätigte sich dieser Verdacht augenscheinlich. Die Beamten stellten fest, dass der dritte und vierte Gang des Fahrzeugs laut Zulassungsbescheinigung blockiert sein sollten, was sie aber nicht waren. Die Betriebserlaubnis ist somit erloschen. Ein polizeiliches Kontrollberichtsverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugfahrer muss nun die technischen Veränderungen wieder aufheben, damit er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen kann.



Weiterhin wurde während der Kontrolle bekannt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse B ist. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.



