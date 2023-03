POL-NB: Zeugenaufruf zu einem Pkw-Brand auf der Insel Usedom

Insel Usedom (ots) -



Am Dienstagabend, dem 14.03.2023, erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Hinweis von der

Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, dass

ein Pkw auf einem Parkplatz in der Goethestraße in Usedom brennt.

Neben der örtlichen Feuerwehr kamen auch Beamte des Polizeirevieres

Heringsdorf zum Einsatz.



Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 20:35 Uhr ein Pkw VW

Passat in Brand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den

vollständig in Flammen stehenden Pkw löschen. Der entstandene

Sachschaden wird gegenwärtig auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und

bittet zur Klärung der möglichen Brandursache um Mithilfe aus der

Bevölkerung. Hinweise, beispielsweise zu auffälligen

Personenbewegungen zum o.g. Zeitpunkt auf dem Parkplatz, können an

das Polizeirevier Heringsdorf (Tel. 038378279224), jede andere

Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de

gemeldet werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell