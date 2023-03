POL-NB: Gemeldete Ruhestörung endet mit tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Neubrandenburg (ots) -



Am Dienstagabend, dem 14.03.2023, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ruhestörender Lärm aus einer Wohnung

in der Neubrandenburger Niels-Stensen-Straße gemeldet. Als die

Beamten gegen 22:50 Uhr eintrafen, konnten sie sich selbst von lautem

Geschrei aus einer Wohnung überzeugen. Dabei ging der Lärm nahezu

ausschließlich und augenscheinlich von einer stark alkoholisierten

25-jährigen Deutschen aus. Die Frau, die aus der Neubrandenburger

Südstadt stammt, erhielt von den eingesetzten Polizeibeamten eine

Wegweisung aus der Wohnung. Als Reaktion darauf trat die 25-Jährige

plötzlich und unvermittelt gegen einen 23-jährigen Polizeibeamten,

wodurch dieser zwar Schmerzen erlitt, jedoch im Anschluss weiter

dienstfähig war.



Zur Verhinderung der Begehung weiterer Angriffe bzw. Straftaten wurde

die junge Frau kurzzeitig zu Boden gebracht und mit Handfesseln

fixiert. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab bei der Neubrandenburgerin

einen Wert von 2,22 Promille. Sie wurde im Anschluss an Angehörige

übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

eingeleitet. Diese dauern gegenwärtig noch an.



