POL-HRO: Zeugenaufruf der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin

In der Nacht von Samstag, 11. März 2023, auf Sonntag, 12. März 2023, meldete sich eine vietnamesische Staatsbürgerin auf dem Polizeihauptrevier des Landeshauptstadt.



Bereits am Abend des 10. März sei sie Geschädigte einer Straftat geworden. Aus ermittlungstaktischen Gründen können gegenwärtig keine Angaben zum Sachverhalt gegeben werden.



Nach der Tat, welche sich vermutlich im Bereich des Stadtteils Krebsförden oder Großer Dreesch ereignete, konnte die Geschädigte zwei Personen auf sich aufmerksam machen, welche ihr in weiterer Folge Hilfe leisteten.



Die Polizei sucht diese Personen nun als wichtige Zeugen im Verfahren und spricht gezielt einen Mitarbeiter des Winterräumdienstes an, welcher die Geschädigte in seinem Fahrzeug aufnahm.



Ebenfalls wird eine Frau gesucht, welche die Geschädigte im Laufe der Nacht mit Ihrem Fahrzeug zur Wohnanschrift in die Schweriner Innenstadt brachte.



Die gesuchten Personen werden gebeten, Ihre Kontaktdaten dem Polizeihauptrevier Schwerin in der Graf-Yorck-Straße 6 mitzuteilen.



Auch eine telefonische Kontaktaufnahme unter der 0385/5180 2223 oder 0385/5180 2224 ist zu jeder Zeit möglich.



