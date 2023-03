POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waren (ots) -



Am 13.03.2023 gegen 12:30 Uhr ist es auf dem Schweriner Damm in 17192 Waren zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 59-jährige deutsche Fahrzeugführerin den Schweriner Damm aus Neubrandenburg kommend in Richtung Teterower Straße, als sie auf Höhe der Kreuzung Schweriner Damm/Altstadtcenter verkehrsbedingt (rote Ampel) anhalten musste. Der hinter ihr fahrende 30-jährige rumänische Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das bereits haltende Fahrzeug der 59-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 30-jährigen Unfallverursacher. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,01 Promille ergeben. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Erstattung der Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss.



