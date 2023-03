POL-HRO: Zigarettenautomat in Boizenburg gesprengt

Boizenburg (ots) -



Am Dienstag, 14.03.2023, meldete ein Hinweisgeber gegen 02:10 Uhr

beim Polizeinotruf, dass er in der Richard-Markmann-Straße in

Boizenburg eine Detonation wahrgenommen hat.

Mehrere eingesetzte Funkwagen konnten trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen keine Tatverdächtigen feststellen.

Der Zigarettenautomat wurde nach ersten Erkenntnissen mit einem noch

unbekannten Sprengmittel zerstört. Zum entwendeten Diebesgut können

bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Ludwigslust sicherten am Tatort

mehrere Spuren.

Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf etwa 3.000 Euro

geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Diebstahls und des

Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat nehmen das Polizeirevier in

Boizenburg unter der TelNr.: 038847-6060 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können zudem über die

Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet

werden.



