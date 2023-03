POL-NB: Fahrschülerin und Fahrlehrer verletzen sich bei Verkehrsunfall auf der B194 bei Kittendorf leicht

Stavenhagen (LK MSE) (ots) -



Am 13.03.2023 gegen 19:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 194

zwischen Kittendorf und Varchentin ein Verkehrsunfall mit Personen-

und Sachschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige deutsche

Fahrschülerin im Beisein ihres 38-jährigen deutschen Fahrschullehrers

mit einem PKW Opel die B 194 aus Richtung Kittendorf kommend in

Richtung Varchentin. Hinter ihnen fuhr ein PKW Mercedes in gleicher

Richtung. Zirka zwei Kilometer hinter der Ortschaft Kittendorf

bremste die Fahrschülerin ihren PKW bis zum Stillstand ab, da Wild

über der Bundesstraße wechselte. Der 55-jährige vietnamesische

Fahrzeugführer des PKW Mercedes bemerkte dies offenbar zu spät und

fuhr in der weiteren Folge auf den PKW Opel auf.



Die Fahrschülerin sowie der Fahrschullehrer verletzten sich bei dem

Auffahrunfall leicht, der 55-Jährige blieb augenscheinlich

unverletzt. Die 38-Jährige wurde zur weiteren Behandlung durch einen

Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren.



Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 20.000 EUR geschätzt.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell