POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall eines unbekannten Mopedfahrers - Kleinkraftrad vermeintlich gestohlen

Nachdem ein bislang unbekannter Mopedfahrer mit einem vermeintlich gestohlenen Kleinkraftrad am Platz der Freundschaft verunfallt und anschließend vom Unfallort geflüchtet war, sucht die Polizei nun Zeugen.



Am 11.03.2023 gegen 05:15 Uhr wurde die Rostocker Polizei durch einen Anwohner über ein verunfalltes sowie mit laufendem Motor am Fahrbahnrand liegendes Kleinkraftrad informiert.

Die alarmierten Kollegen stellten neben dem beschädigten und mit mehreren Manipulationen versehenen Kleinkraftrad zwei weitere am Fahrbahnrand abgestellte sowie zugleich beschädigte Pkws fest.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des flüchtigen Mopedfahrers führten, bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung.



Wer hat den Unfall am 11.03.2023 gegen 05:15 Uhr am Platz der Freundschaft auf Höhe der Hausnummer 13 beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem bislang unbekannten Fahrer des blauen Kleinkraftrades tätigen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



