POL-HRO: Auffälliger Geruch im Treppenhaus: Polizei findet Drogen in Wohnung

In Schwerin haben Polizeibeamte bei der Durchsuchung einer Wohnung im Stadtteil Lankow am Sonnabendabend mehrere Drogen sowie für den Drogenhandel typische Utensilien festgestellt. Nachbarn hatten sich im Vorfeld über den starken Cannabisgeruch im Hausflur beschwert.



In der Wohnung des 22 Jahre alten Schweriners konnten knapp 600 Gramm Haschisch sowie 200 Gramm Amphetamine sichergestellt werden. Auch eine Axt sowie sogenannte Anscheinswaffen befanden sich in der Wohnung. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.



