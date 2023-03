POL-SN: Polizei stoppt Raser und stellt Führerschein sicher

Schwerin (ots) -



Aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit nahmen die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin am Freitagabend einen 29-jährigen Audi Fahrer ins Visier und untersagten ihm anschließend die Weiterfahrt.

Der 29-Jährige überholte das zivile Einsatzfahrzeug auf der Umgehungsstraße aus Richtung Dreesch kommend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten konnte den Raser aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg an der Ausfahrt Warnitz stoppen und anschließend kontrollieren. Durchgeführte Vortests ergaben keine Hinweise auf eine Alkohol- oder Rauschmittelbeeinflussung. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit und der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 29-jährigen Deutschen eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.



