POL-NB: Zwei Täter auf frischer Tat nach Einbruch auf einen Wertstoffhof

Am 12.03.2023 gegen 17:30 Uhr hat die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Hinweis erhalten, dass auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in der Ihlenfelder Straße in Neubrandenburg zwei männliche Personen umherschleichen sollen. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg vor Ort eintrafen, stellten sie einen Tatverdächtigen außerhalb des Geländes am Zaun und einen Tatverdächtigen auf dem Gelände fest.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die beiden 40- und 47-jährigen deutschen männlichen Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft und anschließend verschiedene Geräte aus Containern etc. entwendet und diese am Zaun zur Abholung bereitgelegt. Dabei handelte es sich z.B. um Fernsehgeräte, Fahrräder, Staubsauger und Monitore. Der Wert der Gegenstände kann nicht genau beziffert werden, wird aber auf mehrere Hundert Euro geschätzt.



Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. In der Wohnung des 47-Jährigen haben die Beamten nicht geringe Mengen von Betäubungsmitteln, einen Schlagring sowie nicht gekennzeichnete "Böller" aufgefunden. Somit muss sich der 47-Jährige neben dem Verdacht des Einbruchsdiebstahls auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoffmittelgesetz sowie das Waffengesetz verantworten.



In der Wohnung des 40-Jährigen wurde eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Einbruchdiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen aus dem Gewahrsam entlassen.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem aufmerksamen Zeugen, der die Polizei informiert hat!



