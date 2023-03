POL-LWL: Polizei ermittelt gegen Autofahrer wegen mehrerer Verkehrsdelikte

Neustadt-Glewe (ots) -



Im Zuge einer Verkehrskontrolle in Neustadt-Glewe hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen einen 21-jährigen Autofahrer Strafanzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte erstattet. Der Autofahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten PKW unterwegs. Zudem waren am Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Der 21-jährige Autofahrer wird sich jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten müssen.



