POL-NB: Zeugenaufruf nach Raub zum Nachteil einer 83-Jährigen

Am 12.03.2023 gegen 11:00 Uhr ist es in der Johannesstraße in Neubrandenburg zu einem Raub zum Nachteil einer 83-jährigen Dame gekommen. nach bisherigen Erkenntnissen ging 83-Jährige die Johannesstraße entlang, als ihr auf Höhe des Baumarktes eine ihr unbekannte männliche Person von hinten die Handtasche aus der Armbeuge entrissen hat. Die 83-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Der Tatverdächtige ist anschließend mit der Handtasche zu Fuß in Richtung Oststadt geflüchtet.



Zu dem Tatverdächtigen ist bekannt, dass er Mitte bis Ende 30 Jahre alt sein, eine helle Oberbekleidung und eine dunkle Unterbekleidung getragen haben soll. Mehr ist derzeit nicht bekannt.



Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine rote Lederhandtasche, in welcher sich ein weinrotes Etui sowie persönliche Gegenstände der Geschädigten befanden. Der Wert wird auf ca. 100 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen der Raubstraftat wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die am Sonntag, den 12.03.2023 gegen 11:00 Uhr im Bereich des Baumarktes in der Johannesstraße oder in der Johannesstraße in Richtung des Zubringers zur Woldegker Straße auffällige Personen gesehen haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



