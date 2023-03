POL-LWL: Mann mit mehreren Verletzungen festgestellt

Boizenburg (ots) -



Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen schwer verletzten Mann festgestellt. Der 25-Jährige wies unter anderem mehrere Gesichtsverletzungen und Prellungen auf. Er wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Eigenen Angaben zufolge sei der Mann kurz vor Mitternacht in der Ludwig-Reinhard-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen und geschlagen worden. Anschließend hätten die beiden Unbekannten das Smartphone des 25-Jährigen geraubt. Die Täter flüchteten daraufhin. Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) um Hinweise zu diesem Vorfall.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell