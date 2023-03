POL-LWL: Feuer in Einfamilienhaus verursacht erheblichen Sachschaden

Belsch (ots) -



Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Belsch hat am Sonntagabend einen vorläufig geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Personen wurden nicht verletzt, jedoch verendeten vier Haustiere (zwei Hunde und zwei Katzen) in dem Haus. Der Brand brach während der Abwesenheit der Bewohner aus, die am Sonntagnachmittag das Haus verließen und am Abend zurückkehren. Bei ihrer Heimkehr stellten die Bewohner zunächst eine starke Rauchentwicklung und dann ein Feuer im Inneren des Haues fest. Die Bewohner informierten daraufhin die Feuerwehr und versuchten bis zu deren Eintreffen, das Feuer selbst zu löschen. Wie sich später herausstellte, war es im Kinderzimmer des Hauses, in dem sich ein Kamin befindet, zum Ausbruch des Feuers gekommen. Unter anderem war Mobiliar in Brand geraten, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung und zu Verrußungen kam. Vor Ort wurde eingeschätzt, dass das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Vermutlich könnte nach ersten Erkenntnissen der Kamin im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen.



