POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung durch Fäkalien

Friedland (ots) -



In den vergangenen Wochen ist es in 17098 Friedland zu zwei Körperverletzungen gekommen, bei welchen weibliche Geschädigte mit Fäkalien beworfen wurden.



Der erste Sachverhalt war bereits am 13.02.2023 gegen 17:30 Uhr in der Riemannstraße in Friedland. Zwei 13- und 35-jährige weibliche russische Staatsangehörige gingen die Riemannstraße in Friedland entlang, als auf Höhe des Rathauses ein männlicher Fahrradfahrer an ihnen vorbeifuhr. Dieser hat plötzlich ein Behältnis mit Kot auf beide Damen geschüttet, so dass beide am Kopf und Oberkörper stark beschmutzt wurden. Sie informierten anschließend die Polizei, so dass Strafanzeige erstattet wurde. Die beiden Geschädigten konnten keine Angaben zu dem Tatverdächtigen und dessen Fahrrad machen.



Der zweite Fall ereignete sich am 11.03.2023 gegen 18:00 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Friedland. Zwei 38- und 60-jährige weibliche ukrainische Staatsangehörige gingen die Rudolf-Breitscheid-Straße entlang, als ihnen auf Höhe der Hausnummer 110 ein männlicher Fahrradfahrer entgegenkam. Dieser bewarf die beiden Damen plötzlich mit einem mit Fäkalien gefüllten Behältnis. Beide Damen wurden am Kopf und Oberkörper getroffen, so dass sie stark verunreinigt waren. Die beiden Geschädigten waren geschockt und haben sich zunächst gewaschen und die Kleidung gereinigt, bevor sie Anzeige bei der Polizei erstatteten. Zu dem männlichen Tatverdächtigen und seinem Fahrrad konnten die Damen keine Angaben machen.



In beiden Fällen wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzung in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden geschilderten Körperverletzungsdelikten oder einem möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell