POL-GÜ: Alkoholisiert, berauscht oder ohne Fahrerlaubnis - Polizei zieht acht Verkehrssünder im Landkreis Rostock aus dem Verkehr

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurden durch die Polizei im Landkreis Rostock insgesamt acht Personen sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Drei von ihnen standen unter erheblichem Einfluss alkoholischer Getränke oder Medikamente. Weitere fünf Tatverdächtige nahmen am Straßenverkehr teil, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen.



In diesem Zusammenhang ist ein Sachverhalt aus dem Güstrower Stadtgebiet hervorzuheben. Nach Zeugenhinweis wurden Beamte der Polizei am Nachmittag des 10.03.2023 auf einen vermeintlich angetrunkenen PKW-Fahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug auf dem Gehweg in der Neuen Wallstraße parkte. Der 65-jährige Fahrer des PKW wirkte auf die Beamten erheblich desorientiert sowie verbal aggressiv. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sorgte für Klarheit: 2,61 Promille.



Weiterhin wurden beim tatverdächtigen Deutschen nicht nur diverse Arzneimittel aufgefunden, welche auf den menschlichen Körper unter der gleichzeitigen Einnahme von Alkohol besonders berauschend wirken können. Darüber hinaus fanden die Beamten im Fahrzeug des Tatverdächtigen insgesamt 61 Patronen für Büchsen-, Flinten- und Kleinkaliberwaffen. Die Jagdlizenz sowie die Erlaubnis zum Waffen- und Munitionsbesitz sind dem ehemaligen jedoch bereits behördlich entzogen worden. Die Munition wurde beschlagnahmt. Zugehörige Schusswaffen wurden im Verlauf weiterer Maßnahmen nicht aufgefunden.



Für eine exakte Bestimmung einer möglichen körperlichen Beeinträchtigung aufgrund des Alkohol- sowie Medikamentenkonsums wurde bei dem Mann eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Den Führerschein konnten die Beamten indes nicht sicherstellen. Dieser war dem in Güstrow wohnhaften Mann aufgrund einer Trunkenheitsfahrt ebenfalls bereits entzogen worden.



Zu allen weiteren Sachverhalten wurden durch die Polizeikräfte Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungshandlungen obliegen nun der Kriminalpolizei in Güstrow.



