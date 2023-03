POL-HRO: Brand einer Lagerhalle

Kirch Mulsow (ots) -



Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, brach aus bislang unbekannter

Ursache in einer offenen Lagerhalle in Kirch Muslow (LK Rostock) ein

Feuer aus. In dieser befanden sich zu dieser Zeit mehrere Hundert

Heuballen. Tiere, Personen oder umliegende Objekte waren nicht

gefährdet.

Die Halle und die auf dem Dach befindliche Solaranlage wurden durch

den Brand stark beschädigt. Eine Schadenssumme kann zur Zeit nicht

beziffert werden, wird nach ersten Schätzungen aber im oberen

5-stelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen

Brandursachenermittler hinzugezogen. Zur Bekämpfung des Feuers kamen

mehrere Wehren umliegender Gemeinden zum Einsatz.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



